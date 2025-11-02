Memphis suspendiral jezikavega Moranta

Košarkarsko znanje Jaja Moranta nikdar ni bilo sporno. Njegovo obnašanje na in predvsem izven parketa bistveno bolj. Tako je bil pred dvema letoma suspendiran za 25 tekem zaradi ponavljajočih se incidentov v povezavi s strelnim orožjem, v minuli sezoni pa je moral plačati 75 tisoč dolarjev (približno 65 tisoč evrov) kazni zaradi proslavljanja s ponazarjanjem streljanja s pištolo. Slednjega je kmalu zatem zamenjal s tem, da je oponašal met granate ...
Njegova najbolj sveža kazen sicer ni povezana s spornimi potezami, temveč si jo je prislužil z dolgim jezikom. Morant, ki v tej sezoni igra po principu toplo-hladno, je namreč po svoji skromni predstavi proti Lakersom (dosegel je vsega osem točk) javno kritiziral trenerja Tuomasa Iisala. Ta je sicer svojega prvega zvezdnika na parketu skupaj pustil le 30 minut.
"Kar njega vprašajte (Iisala). Ima za to povsem svojo razlago, tako da ..." je razlog za svojo slabo predstavo opisal 26-letni organizator igre, ki je nato na vprašanje, kaj bi lahko naredili drugače, dodal: "Po njihovem mnenju verjetno sploh ne bi smel igrati, iskreno. To je bilo v bistvu sporočilo, tako da ... vse v redu."
Vodstvo kluba je nato sporočilo, da bo Morant suspendiran za eno tekmo zaradi vedenja, ki škodi moštvu. Za Iisala je to sicer šele prva sezona v vlogi glavnega trenerja Memphisa, je pa zanimivo, da so ga lani v ekipo pripeljali prav zato, da bi izboljšal Morantove predstave. A zdaj se je, kot kaže, njun odnos že pošteno skrhal.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.