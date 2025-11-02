Memphis suspendiral jezikavega Moranta

Košarkarsko znanje Jaja Moranta nikdar ni bilo sporno. Njegovo obnašanje na in predvsem izven parketa bistveno bolj. Tako je bil pred dvema letoma suspendiran za 25 tekem zaradi ponavljajočih se incidentov v povezavi s strelnim orožjem, v minuli sezoni pa je moral plačati 75 tisoč dolarjev (približno 65 tisoč evrov) kazni zaradi proslavljanja s ponazarjanjem streljanja s pištolo. Slednjega je kmalu zatem zamenjal s tem, da je oponašal met granate ...

Njegova najbolj sveža kazen sicer ni povezana s spornimi potezami, temveč si jo je prislužil z dolgim jezikom. Morant, ki v tej sezoni igra po principu toplo-hladno, je namreč po svoji skromni predstavi proti Lakersom (dosegel je vsega osem točk) javno kritiziral trenerja Tuomasa Iisala. Ta je sicer svojega prvega zvezdnika na parketu skupaj pustil le 30 minut.