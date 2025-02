Menjava Dončića še naprej buri duhove: 'premišljenega' Harrisona zmotila Slovenčeva mentaliteta

Tudi po dobrih dveh tednih še naprej odmeva najbolj nepričakovana menjava v zgodovini severnoameriške košarkarske lige NBA, v kateri bil Luka Dončić poslan k Los Angeles Lakersom, Anthony Davis pa k Dallas Mavericksom. In čeprav verjetno vse podrobnosti menjave ne bodo nikoli razkrite, je New York Times razkril nekaj zanimivosti iz ozadja posla Nica Harrisona in Roba Pelinke.

Po menjavi Luke Dončića in Anthonyja Davisa je v javnost pricurljala zgodba kako sta se športni direktor Dallasa Nico Harrison in direktor Lakersov Rob Pelinka za menjavo dogovorila slab mesec dni preden se ja ta zgodila na kavi v enem izmed hotelov manj kot kilometer stran od American Airlines Centra.

Košarkarsko javnost je šokiralo predvsem to, da je namera Harrisona in Pelinke, ki se poznata še iz časa, ko je bila Pelinka agent legendarnega Kobeja Bryanta, Harrison pa Bryantov zastopnik pri Nike-u, ostala skrivnost tik do izpeljave posla. Zanjo niso vedeli niti pri Utah Jazzu, pri katerem so nič hudega sluteč sodelovali pri menjavi stoletja. Hkrati pa je ljubitelje košarke osuplo dejstvo, da se je vse skupaj zgodilo tako hitro in o tem nista bila vnaprej obveščena niti Dončić, niti Davis. New York Times ob tem navaja Harrisonovo nekdanjo sodelavko pri Nike-u Rachel Baker, ki trdi, da je Harrison: "res premišljen človek, ki je vse prej kot impulziven." Ob tem NYT skozi zgodbe iz Harrisonovega življenja Dallasovega športnega direktorja oriše kot za pragmatika, ki zna obdržati skrivnosti in zaupa samo osebam, ki so mu blizu in mednje spada tudi Pelinka. Ob tem pri ameriškem časniku tridjo tudi, da je bil Harrison pred pogovorom s Pelinko v kontaktu za menjavo Dončića še z enim športnim direktorjem, a katere ekipe ostaja neznano.

Hkrati je predvsem navijače Dallasa presenetilo dejstvo, da so Mavericksi v zameno za do nedavnega prvo ime franšize poleg Davisa dobili le Maxa Christieja in en izbor prvega kroga nabora leta 2029, zaradi česar se naj bi večinski lastnik Dallasa Patrick Dumont sprva samo smejal, ko je zvedel za namero o menjavi. A razlog naj bi tičal predvsem v tem, da je bil Dončić po koncu sezone upravičen do maksimalne 5 sezon pogodbe vredne kar 345 milijonov dolarjev oziroma približno 330 milijonov evrov. Tako dragega podaljšanja pogodbe pa naj bo s še tako dobrim Dončićem, si po poročanju New York Timesa, Mavericksi niso želeli.

Hkrati je Harrisona močno motila tudi Dončićeva mentaliteta in pristop, ki naj ne bi ustrezal športniku na najvišji ravni. Slovenski košarkar za razliko od žal že pokojnega Bryanta namreč ne ustreza dolgoročnemu načrtu Harrisona, ki se drži tako imenovane 'Mamba mentalitete', ki ji Dončić z občasnim poletnim popivanjem in kajenjem šiše ne ustreza. New York Times ob tem celo navaja, da je bila Lukova poškodba zapestja, ki jo je staknil novembra nič več kot dober razlog, da si je Dončić vzel čas in nabiral kondicijo, ki jo po mnenju vodilnih mož Dallasa ni imel dovolj.

Ali je bil Dallas oziroma Harrison upravičeno zaskrbljen nad fizično pripravljenostjo Dončića bo povedal zgolj čas, dejstvo pa je, da bo letošnja sezona prva v kateri bo slovenski reprezentant odigral manj kot 60 tekem v ligi NBA. Samo za primerjavo; Davis, ki je po besedah Harrisona "točno to, kar Dallas v tem trenutku potrebuje", je šest let starejši od Dončića in je v zadnjih šestih sezonah kar v štirih odigral manj kot 60 tekem.