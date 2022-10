Mestni derbi dobili Clippersi, Bucksi boljši od Philadelphie

Tako za Clippers kot Bucks sta bili to prvi tekmi v sezoni, medtem ko so Lakers in 76ers drugič izgubili. V losangeleškem obračunu so se statistično najbolj izkazali košarkarji jezernikov. Lonnie Walker IV je bil s 26 točkami najboljši strelec, Anthony Davis je prispeval točko manj, LeBron James pa je 20 točkam dodal še deset skokov in šest podaj. Prave pomoči soigralcev pa trojica ni imela. Russell Westbrook je dvoboj, denimo, končal z dvema točkama in brez zadetega meta iz 11 poskusov.

Pri Clippers je šest igralcev preseglo mejo desetih točk. Po 15 sta jih dosegla Paul George (10 skokov) in John Wall. Ob 14 točkah je Ivica Zubac pobral še 17 skokov in podelil pet blokad, s klopi pa je tudi Kawhi Leonard dvoboj končal s 14 točkami.