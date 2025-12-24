Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

'Mi smo Lakersi in se moramo zavedati, da nas hočejo vsi ubiti'

Los Angeles, 24. 12. 2025 08.40 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Marcus Smart

V zadnjem času močno kadrovsko podhranjeni Los Angeles Lakersi, ki skorajda gotovo ne pomnijo, kdaj so nastopili v kompletni zasedbi, v Mortgage Matchup Centru niso imeli prav nobenih možnosti. Phoenoix Sunsi so vso tekmo trdno držali v svojih rokah, vsega pa je bilo konec že sredi tretje četrtine. Po prepričljivem porazu so v taboru ekipe iz mesta angelov zmogli dovolj samokritike.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so brez poškodovanega Luka Dončića ponoči na gostovanju v Phoenixu izgubili s 132:108 in doživeli drugi zaporedni poraz. Usodna je bila tretja četrtina, ki jo je ekipa iz Arizone dobila s 45:29 in pred zadnjim delom ušla na 26 točk prednosti. Ljubljančan v vrstah slovite kalifornijske zasedbe si je na mestnem obračunu proti Los Angeles Clippers po trku s Srbom Bogdanom Bogdanovićem poškodoval levo mečno mišico, na igrišča pa naj bi se vrnil takoj po božiču, morda pa že ponoči na božični tekmi s Houstonom. Bolj zaskrbljujoče je, da se 26-letnemu Slovencu poškodba ponavlja.

Phoenix Suns vs Los Angeles Lakers
Phoenix Suns vs Los Angeles Lakers
FOTO: Sofascore.com

Najbolj razpoložen je bil 40-letni veteran LeBron James s 23 točkami, Deandre Ayton je z 12 točkami in 10 skoki dosegel dvojnega dvojčka. Povratnik v ekipo Marcus Smart je dosegel 14 točk in bil po vseh parametrih med boljšimi posamezniki v taboru poražencev. 

Preberi še Visok poraz oslabljenih jezernikov v Phoenixu

"Grozna tekma je za nami. Pravzaprav nikoli nismo bili zares v igri za kaj več, od zanesljivega poraza," je za ESPN po visokem neuspehu v Mortgage Matchup Centru (108:132) razpredal nekdanji član (šampionske) zasedbe iz Bostona. 

Marcus Smart
Marcus Smart
FOTO: AP

"Tako se ne pride na tekmo. Mi, kot da smo bili predolgo v slačilnici. Na gostovanjih je potrebno od prve sekunde pokazati kaj imaš spodaj, mi pa smo bili preplašeni, nekoncentrirani in povrhu nedisciplinirani. Sunsi so zgolj vzeli ponujeno," je še opazil nekdanji najboljši obrambni igralec lige, ki ni želel iskati izgovorov za slabo predstavo in posledično zaslužen poraz. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ni se nam zgodilo prvič, da nismo bili pri stvari. Če smo malce pod nivojem, potem nimamo možnosti za zmago. Potrebno je vedeti, da nosimo dres Los Angeles Lakersov in da imamo ves čas tarčo na hrbtu," je bil neposreden 31-letni branilec, ki je pogovor za ESPN končal nadvse slikovito ... 

Preberi še Flagg vodil Dallas k odmevni zmagi proti Jokiću in druščini

"Ker nosimo dres Los Angeles Lakersov nas hočejo vsi premagati. Mi, kot da smo glavna tarča vseh v ligi. Prav vsi nas hočejo "ubiti". A tako pač je, ko si član najboljše ekipe v zgodovini," je zgodbo iz Phenixa zaključil Marcus Smart in že pogledoval naprej. Jezernike čaka obračun na božični večer. 

LeBron James in soigralce sedaj čaka božična tekma s Houstonom.
LeBron James in soigralce sedaj čaka božična tekma s Houstonom.
FOTO: AP

"Houston bo gotovo visoko motiviran, saj je izgubil zadnjo tekmo. Podobno bo in je z nami. Želeli bomo popraviti vtis s tekme v Phoenixu. Čeprav ne gledam na odsotne in vedno razmišljam o tistih, ki so pripravljeni, pa upam, da se bo kdo izmed poškodovanih vrnil v kader. In ker gre za obračun na božični večer bomo vsi zelo motivirani."

Los Angeles je na 28. tekmi v sezoni doživel deveti poraz, a ostaja vodilna ekipa pacifiške skupine ter četrta ekipa zahoda.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka nba lakers phoenix

Flagg vodil Dallas k odmevni zmagi proti Jokiću in druščini

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Koliko otrok čaka Božička v Sloveniji?
Božični kaos pri Kardashianovih: družinska fotografija ni uspela
Božični kaos pri Kardashianovih: družinska fotografija ni uspela
Neizrečena bolečina: Ko srce ostane s preminulim otrokom
Neizrečena bolečina: Ko srce ostane s preminulim otrokom
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
zadovoljna
Portal
Ujela podjetnika in lastnika znanega nočnega kluba
Dnevni horoskop: Device skrbijo za druge, tehtnice čaka čaroben večer
Dnevni horoskop: Device skrbijo za druge, tehtnice čaka čaroben večer
To so najlepši nohti za novoletne praznike
To so najlepši nohti za novoletne praznike
25 prazničnih vprašanj s Tinkaro Fortuna
25 prazničnih vprašanj s Tinkaro Fortuna
vizita
Portal
Piješ preveč alkohola?
Nevarna kombinacija zdravil in kave, ki jo večina ljudi spregleda
Nevarna kombinacija zdravil in kave, ki jo večina ljudi spregleda
Vzroki nenadne bolečine v glavi, ki niso migrena
Vzroki nenadne bolečine v glavi, ki niso migrena
Redka, a zelo agresivna oblika raka
Redka, a zelo agresivna oblika raka
cekin
Portal
Znova visok Eurojackpot dobitek v Sloveniji
Ti delavci bodo najbolj iskani v prihodnjega pol leta
Ti delavci bodo najbolj iskani v prihodnjega pol leta
Stroški elektrike - tako jih boste znižali
Stroški elektrike - tako jih boste znižali
Babica: Vnukom za praznike ne kupujem daril
Babica: Vnukom za praznike ne kupujem daril
moskisvet
Portal
V vesolje je prvič poletela ženska na invalidskem vozičku
Nenavadna tradicija kraljeve družine, ki traja že desetletja
Nenavadna tradicija kraljeve družine, ki traja že desetletja
Umrla je glasbena legenda
Umrla je glasbena legenda
Koliko Slovenci zapravijo za božična darila in kaj podarjajo?
Koliko Slovenci zapravijo za božična darila in kaj podarjajo?
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
'Italijanski Banksy', ki navdušuje s svojimi murali
'Italijanski Banksy', ki navdušuje s svojimi murali
Kako v 60 minutah pripraviti dom na praznike?
Kako v 60 minutah pripraviti dom na praznike?
Obstaja primeren in neprimeren čas zalivanja sobnih rastlin?
Obstaja primeren in neprimeren čas zalivanja sobnih rastlin?
okusno
Portal
Slastna praznična sladica brez peke
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
voyo
Portal
Dedek gre na jug
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425