'Mi smo Lakersi in se moramo zavedati, da nas hočejo vsi ubiti'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so brez poškodovanega Luka Dončića ponoči na gostovanju v Phoenixu izgubili s 132:108 in doživeli drugi zaporedni poraz. Usodna je bila tretja četrtina, ki jo je ekipa iz Arizone dobila s 45:29 in pred zadnjim delom ušla na 26 točk prednosti. Ljubljančan v vrstah slovite kalifornijske zasedbe si je na mestnem obračunu proti Los Angeles Clippers po trku s Srbom Bogdanom Bogdanovićem poškodoval levo mečno mišico, na igrišča pa naj bi se vrnil takoj po božiču, morda pa že ponoči na božični tekmi s Houstonom. Bolj zaskrbljujoče je, da se 26-letnemu Slovencu poškodba ponavlja.

Phoenix Suns vs Los Angeles Lakers FOTO: Sofascore.com

Najbolj razpoložen je bil 40-letni veteran LeBron James s 23 točkami, Deandre Ayton je z 12 točkami in 10 skoki dosegel dvojnega dvojčka. Povratnik v ekipo Marcus Smart je dosegel 14 točk in bil po vseh parametrih med boljšimi posamezniki v taboru poražencev.

"Grozna tekma je za nami. Pravzaprav nikoli nismo bili zares v igri za kaj več, od zanesljivega poraza," je za ESPN po visokem neuspehu v Mortgage Matchup Centru (108:132) razpredal nekdanji član (šampionske) zasedbe iz Bostona.

Marcus Smart FOTO: AP

"Tako se ne pride na tekmo. Mi, kot da smo bili predolgo v slačilnici. Na gostovanjih je potrebno od prve sekunde pokazati kaj imaš spodaj, mi pa smo bili preplašeni, nekoncentrirani in povrhu nedisciplinirani. Sunsi so zgolj vzeli ponujeno," je še opazil nekdanji najboljši obrambni igralec lige, ki ni želel iskati izgovorov za slabo predstavo in posledično zaslužen poraz.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Ni se nam zgodilo prvič, da nismo bili pri stvari. Če smo malce pod nivojem, potem nimamo možnosti za zmago. Potrebno je vedeti, da nosimo dres Los Angeles Lakersov in da imamo ves čas tarčo na hrbtu," je bil neposreden 31-letni branilec, ki je pogovor za ESPN končal nadvse slikovito ...

"Ker nosimo dres Los Angeles Lakersov nas hočejo vsi premagati. Mi, kot da smo glavna tarča vseh v ligi. Prav vsi nas hočejo "ubiti". A tako pač je, ko si član najboljše ekipe v zgodovini," je zgodbo iz Phenixa zaključil Marcus Smart in že pogledoval naprej. Jezernike čaka obračun na božični večer.

LeBron James in soigralce sedaj čaka božična tekma s Houstonom. FOTO: AP

"Houston bo gotovo visoko motiviran, saj je izgubil zadnjo tekmo. Podobno bo in je z nami. Želeli bomo popraviti vtis s tekme v Phoenixu. Čeprav ne gledam na odsotne in vedno razmišljam o tistih, ki so pripravljeni, pa upam, da se bo kdo izmed poškodovanih vrnil v kader. In ker gre za obračun na božični večer bomo vsi zelo motivirani." Los Angeles je na 28. tekmi v sezoni doživel deveti poraz, a ostaja vodilna ekipa pacifiške skupine ter četrta ekipa zahoda.