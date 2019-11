Miami brez možnosti v Denverju

Ekipa Miami Heat našega Gorana Dragića je v novi sezoni zelo prepričljiva. V dosedanjem delu reednega dela lige NBA je zabeležili pet zmag in le en poraz. Dobili so tudi zadnjo tekmo proti Houston Rockets (129:100), izkušeni Ljubljančan pa je takrat dosegel 15 točk, štiri podaje in dva skoka. Na gostovanju v Denverju Miami ni imel možnosti za novo zmago, gostitelji so gladko slavili s 109:89. Dragić je dosegel devet točk.

Goran Dragić FOTO: AP Denver Nuggets, pri katerih je sicer slovenski košarkar Vlatko Čančar znova obsedel na klopi, je v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma visoko s 109:89 premagal Miami Heat. Goran Dragić je v dresu Miamija na parketu preživel 25 minut in v tem času v statistiko vpisal devet točk, sedem podaj, en skok in eno blokado. Najboljši strelec Denverja je bilJamal Murray, ki je dosegel 21 točk,Will Bartonin Jerami Grant pa sta k peti zmagi svojega moštva prispevala 15 točk. Na drugi strani je za Miami, ki ostaja pri petih zmagah,Jimmy Butlerdal 16 točk. Miami prihodnja tekma čaka v noči na petek po slovenskem času, ko bo gostoval pri Phoenix Suns, Denver pa bo v noči na soboto gostil Philadelphio 76ers.



Izid, liga NBA, redni del:

Denver Nuggets - Miami Heat 109:89