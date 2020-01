Miami doživel šele tretji domači poraz v sezoni, Dragić prvi strelec Vročice

Miami se je na domačem parketu pomeril z Bostonom. Vročica je sicer izjemno negostoljubna v svoji dvorani, a tokrat je Boston odnesel zmago, to je bilo za Vročico tretji poraz v domači dvorani. Pri Bostonu sta se izkazala Gordon Hayward z 29 točkami in devetimi skoki ter Jaylen Brown, ki je dosegel 25 točk in pet podaj.

"V dirki za končnico je pomembna prav vsaka tekma. Smo tako blizu skupaj, da moramo v vsak obračun vstopiti, kot da gre že za končnico. Tako tesno je," je po tekmi razplet komentiral Howard. Boston je postal prva ekipa vzhodne konference, ki je zmagala v Miamiju. Prvi strelec domače ekipe, ki je imela le 37-odstoten met iz igre, je bil Dragić, Jimmy Butler je dodal 20 točk. Bam Adebayo je dosegel 16 točk in deset skokov, Duncan Robinson pa 12. Toronto se je z zmago nad Atlanto (130:114) in ob porazu Miamija povzpel na drugo mesto.

Goran Dragić je v nedeljo igral proti Orlandu in prispeval 14 točk in pet podaj. To je bila njegova prva tekma po krajšem premoru zaradi poškodbe mečne mišice. Tokrat je bil prvi strelec vročice s 23 točkami. Naslednja tekma Miami čaka v soboto, ko bo gostoval v Orlandu.

Izgubili so tudi Denver Nuggets Vlatka Čančarja, ki so gostovali pri Memphis Grizzlies (96:104), a Slovenec ni stopil na parket. Milwaukee je brez poškodovanega prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa brez težav s 151:131 ugnal Washington in je na vzhodu trdno na prvem mestu konference, boj za drugo mesto pa se je med petimi ekipami dodobra razplamtel. Osebni rekord po številu točk je dosegel Khris Middleton (51 točk).

Vodstvo lige NBA je v spomin na Kobeja Bryanta prestavilo tekmo med Los Angeles Lakersi in Los Angeles Clippersi v Staples Centru in tako dalo Jezernikom malo več časa za žalovanje. Naslednjo tekmo bodo doma odigrali v petek proti Portlandu.

