Miami izgubil v Utahu, Dragić prispeval 13 točk

Vročica je pred gostovanjem v Utahu z zmago proti Golden Statu prekinila niz treh zaporednih porazov na gostujoči seriji petih tekem. Zadnji v seriji je bil obračun z Utahom, Miami pa je (35-19) na četrtem mestu vzhodne konference. Gostujočo turnejo tekem pred premorom za vikend vseh zvezd je Miami sklenil s četrtim porazom na petih tekmah. Goran Dragić je ob tem dosegel 13 točk, tri skoke in pet podaj v 33 minutah na parketu. Vročica je ob polčasu sicer vodila za pet točk, v drugem delu igre pa je Utah z dobro obrambo ušel na varno razliko ob koncu tretje in na začetku zadnje četrtine ter tekmo mirno pripeljal do konca za 36. zmago v sezoni. Prvi strelec Vročice je bil Jimmy Butler z 25 točkami in osmimi skoki, pri Utahu je Donovan Mitchell prispeval 26, Bojan Bogdanović pa 22 točk.

Tretji slovenski predstavnik v ligi NBA, Vlatko Čančar pričakovano ni dobil priložnosti v dresu Denverja (38-17) proti vodilni ekipi zahoda Los Angeles Lakers (41-12). V tesnem obračunu so na koncu po podaljšku slavili jezerniki s 120:116, ki so dosegli 17. zaporedno gostujočo zmago proti ekipam z zahodne konference. LeBron James, ki se je z 12. trojnim dvojčkom v sezoni (32 točk, 14 podaj, 11 skokov) na vrhu te lestvice izenačil z Dončićem, je imel že v rednem delu obračuna priložnost za zmago, a je zgrešil met za dve. Oddolžil se je v podaljšku z dobro obrambo v boju s srbskim centrom Nikolo Jokićem. Zvezdnik Denverja je sicer dosegel 22 točk ob 11 skokih, a je v dodatnih petih minutah izgubil dve žogi in zgrešil vse tri mete iz igre.