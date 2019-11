Nova odlična predstava Gorana Dragića za gladko zmago Miamija

Košarkarji Miamija so v dvoboj šli odločno, a jim višje prednosti v uvodnih 12 minutah dvoboja proti Phoenixu ni uspelo priigrati. Domači so na različne načine skušali ustaviti razpoloženi dvojec Goran Dragić-Jimmy Butler, a so to počeli sila neuspešno, saj sta se omenjena košarkarja Vročice na koncu ustavila pri 34 oziroma 25 doseženih točkah.