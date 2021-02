Miami brez Dragića boljši od Oklahome, presenetljiv poraz LA Lakersov

Košarkarji s Floride so dobili zadnje tri gostujoče tekme in so niz gostovanj, ta je trajal sedem tekem, končali z izkupičkom štirih zmag in treh porazov. Trenutno zasedajo deseto mesto vzhodne konference, zadnje, ki še prinaša razigravanje za mesto v končnici. V sredo jih čaka prva domača tekma vse od 9. februarja, na kateri bodo gostili Toronto Raptors.

Kendrick Nunn je k zmagi dodal 20 točk in devet podaj, Bam Adebayo je zbral 19 točk in 13 skokov, skupaj pa sta vodila vročico pri nizu 15:0 na uvodu v zadnjo četrtino. Dvomestni so bili še Jimmy Butler s 15 točkami in Kelly Olynyk ter Max Strus , ki sta jih dodala 11. Pri poražencih je bil najboljši Shai Gilgeous-Alexander s 27 točkami, ob odličnem, 66-odstotnem metu iz igre.

Prvaki Los Angeles Lakers pa so brez Anthonyja Davisa inDennisa Schröderja presenetljivo doživeli poraz proti Washington Wizards in tako izgubili še tretjo tekmo od zadnjih štirih. Kljub prednosti 17 točk v tretji četrtini so jezerniki po podaljšku klonili s 124:127. Wizards pa so slavili še petič zaporedoma, najbolj se je izkazalRussell Westbrook, ki je dosegel trojni dvojček s 27 točkami, 13 podajami in 11 skoki.

Visoko zmago so zabeležili košarkarji Phoenix Suns, ki so za kar 32 točk ugnali Portland Trail Blazers. Z novo vrhunsko predstavo se je izkazal Devin Booker (34 točk, štiri asistence in trije skoki), z 19 točkami mu je pomagal prvi izbor na naboru izpred treh let DeAndre Ayton.

Velja omeniti še novo zmago letos izvrstnega Utaha, ki je podobno kot Phoenix dosegel 132 točk, nasprotnikom iz Charlotta pa dopustil 110. Kar štirje košarkarji Jazzerjev so presegli mejo 20 točk, in sicerDonovan Mitchell23, Joe Ingles inGeorges Niang (oba 21) terJordan Clarkson (20).