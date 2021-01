Miami brez Dragića do zmage

Goran Dragić je pri Miamiju zaradi poškodbe dimelj izpustil še tretjo tekmo po vrsti, a je Miami kljub temu uspel prekiniti niz petih zaporednih porazov. Ključni je bil prispevek povratnika na parket Jimmyja Butlerja po odsotnosti zaradi pravil za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Ta je bil z doseženimi 30 točkami motor Miamija. K šele sedmi zmagi Mamija na 19 tekmah v letošnji sezoni je pomembno prispeval tudi centerBam Adebayo z blokado poskusa meta Ruchauna Holmesa ob zvoku sirene.

Na preostalih tekmah večera je odmevala predvsem zmaga prvakov Los Angeles Lakers proti Boston Celtics s 96:95. Moštvo iz Los Angelesa je po dveh zaporednih porazih zabeležilo zmago, k njej pa je največ prispeval Anthony Daviss 27 točkami in 14 skoki. "Mi smo ekipa, ki veliko da na to, da ne izgubljamo dveh tekem v vrsti. Tokrat smo jih, zato nikakor nismo želeli izgubiti še tretje," je dejal Davis, ki je manjkal na zadnji tekmi proti Detroit Pistons. Prvi igralec Bostona je bilJason Tatum s 30 točkami in devetimi skoki.

Izidi:

Miami Heat– Sacramento Kings 105:104

(Goran Dragić zaradi poškodbe ni igral)

Dallas Mavericks – Phoenix Suns 105:111

(Luka Dončić 29 točk, 8 skokov in 7 podaj v 33:23 minute igre)

Chicago Bulls – Portland Trail Blazers 122:123

Charlotte Hornets – Milwaukee Bucks 126:114

New Orleans Pelicans – Houston Rockets 112:126

Boston Celtics – Los Angeles Lakers 95:96

San Antonio Spurs – Memphis Grizzlies 112:129

Golden State Warriors – Detroit Pistons 118:91