Miami brez Dragića in Wada, ki slavi rojstvo otroka, klonil doma

Indiana Pacersi so do zmage v Miamiju prišli v zaključku tekme z delnim izidom 12:2. Victor Oladipoje zbral 22 točk in deset podaj, Bojan Bogdanovič(16 točk) je goste povedel v vodstvo s trojko v zadnji minuti tekme s 103:102 in odtlej domačim ni več uspelo zadeti koša, gostje pa so dosegli še sedem točk, pet od teh Oladipo.

Pri Vročici je manjkal tudi Dwyane Wade, ki mu je vodstvo namenilo nekaj dni počitka po rojstvu otroka.