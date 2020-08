Miami brez Dragića praznih rok

Milwaukee si je po zmagi nad Miamijem zagotovil prvo mesto v vzhodni konferenci z razmerjem zmag in porazov 55-14. Osrednja osebnost je bil čudežni Grk Giannis Antetokounmpo , po zaslugi njegovih 33 točk in 12 skokov je Milwaukee nadoknadil kar 23 točk zaostanka in na koncu dokaj prepričljivo zmagal, enak točkovni izkupiček pa je imel tudi Khris Middleton . Goran Dragić je tekmo izpustil zaradi poškodbe gležnja, manjkal pa je tudi Jimmy Butler , ki ima težave s stopalom. Pri Miamiju je bil najbolj učinkovit Duncan Robinson , ki je dosegel 21 točk.

Kot smo poročali, so bili od Dončićevega Dallasa boljši Los Angeles Clippersi, ki so zmagali s 126:111. Na sporedu so bile še štiri tekme: Sacramento je premagal New Orleans s 140:125, Phoenix je bil boljši od Indiane s 114:99, Portland od Denverja s 125:115, Houston pa se je premagal Jezernike iz Los Angelesa s 113:97.