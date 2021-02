Miami brez Dragića do dragocene zmage v MSG

Ekipa Miami Heat se je morala še šestič v sezoni znajti brez pomoči Gorana Dragića, ki ga je pred gostovanjem v Madison Square Gardnu ustavila poškodba gležnja. Vročica je v prejšnjih petih poskusih brez zlatega kapetana slovenske reprezentance zmagala le enkrat, v lovu na ponoven preboj v končnico, kjer so se lani ustavili šele v velikem finalu, pa Floridčani po težavnem uvodu v novo sezono seveda krvavo potrebujejo vsako točko. Miami je dvoboj v slovitem MSG začel odločno, z zabijanjem Bama Adebaya, toda Kratkohlačniki so po zaostanku 0:2 prevzeli pobudo in tudi vodstvo, ki je bilo pri 15:5 za trenutek tudi dvomestno. Gostje so uspeli odgovoriti in po izenačenju na 18:18 s trojkama Kendricka Nunna ter Tylerja Herra na prvi krajši premor odšli z dvema točkama naskoka (25:23).

Ekipi sta se v drugi četrtini, ki so jo z visokih 36:35 za točko dobili Newyorčani, večkrat izmenjali v vodstvu, tako pa je bilo tudi v drugem polčasu. Miami je pred zadnjimi 12 minutami vodil za pet (82:77). Izid je bil v zadnji četrtini še trikrat izenačen, nazadnje pri 94:94, nato pa prednosti petih točk Miami ni več izpustil iz rok ter dvoboj razmeroma brez pretresov pripeljal k srečnemu koncu. Prvi strelec dvoboja je bil sicer Julius Randle, ki je poleg 26 točk za Knickse prispeval še 13 skokov, koši v gostujočih vrstah pa so bili veliko bolj enakomerno razporejeni: Adebayu (24 točk in 11 skokov) so sledili Jimmy Butler (17 tč., 10 sk. in 9 pod.), Herro in Nunn (oba 16 ).