Miami do pomembne zmage nad branilci naslova

Košarkarji Dallasa in Miamija so bili ponoči uspešni v severnoameriški poklicni košarkarski ligi NBA. Dallas je s 116 : 101 premagal Milwaukee, Miami pa branilce naslova Los Angeles Lakers s 110 : 104. K zmagi 'vročice' je slovenski organizator igre Goran Dragić prispeval 10 točk, pet skokov in tri podaje.

Za Dallas je Luka Dončić v 37 minutah dosegel 27 točk (met 11-20) ter po devet skokov in podaj, Kristaps Porzingis pa je 26 točkam dodal 17 skokov. Pri Milwaukeeju je Donte DiVincenzo zbral 22 točk, Bobby Portis pa je 20 točkam dodal 14 skokov. Goran Dragić pa je k zmagi Miamija v 26 minutah prispeval 10 točk, pet skokov in tri podaje, najboljši strelec je bil Jimmy Butlerz 28 točkami. Toliko jih je za sicer precej oslabljene 'jezernike' dosegel Kentavious Caldwell-Pope. Na drugih tekmah je Toronto izgubil proti Chicagu s 113 : 122, Oklahoma City je klonila pred Clevelandom s 102 : 129, Utah je s 122 : 103 premagal Portland, Los Angeles Clippers so bili s 113 : 103 boljši od Phoenixa, Sacramento pa je izgubil proti Detroitu s 101 : 113. Liga NBA, izidi:

Miami Heat – Los Angeles Lakers 110 : 104

(Goran Dragić 26 minut, 10 točk, 5 skokov, 3 podaje za Miami.)

Dallas Mavericks – Milwaukee Bucks 116 : 101

(Luka Dončić 37 minut, 27 točk, 9 skokov, 9 podaj za Dallas.)

Toronto Raptors – Chicago Bulls 113 : 122

Oklahoma City Thunder – Cleveland Cavaliers 102 : 129

Utah Jazz– Portland Trail Blazers 122 : 103

LA Clippers – Phoenix Suns 113 : 103

Sacramento Kings – Detroit Pistons 101 : 113