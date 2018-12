Miami do zmage v Memphisu, Dragić še vedno izven pogona

Košarkarji Miamija so v ligi NBA prišli do 12. zmage in 9. mesta v vzhodni konferenci. V Memphisu so s 100 : 97 premagali domače Grizzlies, kar je bila njihova tretja zmaga v seriji petih od skupno šestih zaporednih gostovanj. Goran Dragić tudi tokrat ni igral, najboljša strelca v njegovi ekipi pa sta bila Josh Richardson in Kelly Olynyk, oba sta dosegla 18 točk. Gostje so s serijo trojk in delnim izidom 13 : 2 vprašanje zmagovalca rešili na začetku zadnje četrtine. Dragić je zaradi težav s kolenom izpustil drugo tekmo zapored.

Zadnje gostovanje v seriji bo Miami opravil v noči iz nedelje v ponedeljek, ko se bo pomeril proti New Orleansu. Isti dan bo naslednjo tekmo igral tudi Dallas Luke Dončića, gostil bo Sacramento.

Izidi:

Boston Celtics - Atlanta Hawks 129 : 108

Charlotte Hornets - New York Knicks 124 : 126

Brooklyn Nets - Washington Wizards 125 : 118

Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks 102 : 114

Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 101 : 113

Memphis Grizzlies - Miami Heat 97 : 100

Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder 109 : 98

Portland Trail Blazers - Toronto Raptors 128 : 122

Sacramento Kings - Golden State Warriors 125 : 130