Dallas z novo zmago potrdil peto mesto na zahodu

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je z Dallas Mavericks tokrat v ligi NBA gostoval na Floridi. Gosti so zanesljivo premagali Miami Heat s 111:92 in z zmago osvojili tudi prvo mesto v jugozahodni skupini. Dončić je k zmagi prispeval 29 točk ter po devet skokov in podaj ter le za malo zgrešil svoj 22. trojni dvojček v sezoni. Kyrie Irving je k zmagi dodal 25 točk ter si obenem prislužil milijon dolarjev bonusa (930.000 evrov), ker je Dallas prišel do 50. zmage v sezoni, on pa je nosil dres teksaške ekipe vsaj na 50 tekmah. "Vemo le, da naše delo še ni končano in da pravzaprav šele začenjamo," je po zmagi dejal Irving.