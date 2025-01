Jokić z novim trojnim dvojčkom vodil Denver do zmage v Miamiju

V ligi NBA so se izkazali košarkarji ekipe Denver Nuggets, ki so gladko slavili na vselej zahtevnem gostovanju v Miamiju (133:113). Pri zmagovalcih se je z novim trojnim dvojčkom izkazal Srb Nikola Jokić, ki je dosegel 24 točk ter imel še dvanajst skokov in deset asistenc. Najboljši strelec obračuna v Kaseya Centru pa je bil Jamal Murray s 30 točkami. Vlatka Čančarja zaradi poškodbe ni bilo v postavi Denverja.