Košarkarji Mami Heat so prišli do nove zmage. Tokrat so bili na gostovanju še drugič v le nekaj dneh boljši od Atlante. Ob zmagi s 106:97 slovenski organizator igre Goran Dragić ni bil najbolj razpoložen. V slabih 20 minutah igre je prispeval štiri točke in tri asistence.

Goran Dragić. FOTO: AP