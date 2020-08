Miami že gleda proti Milwaukeeju: Lahko prestavimo še v višjo prestavo

Osredotočenost na končni cilj je v ekipi Miami Heat izjemna. Nič čudnega, saj je trener Erik Spoelstra sodeloval pri vseh treh šampionskih pohodih Vročice, najprej kot pomočnik legendarnemu Patu Rileyju leta 2006, nato pa še v samostojni vlogi leta 2012 in 2013, ko so LeBron James , Dwyane Wade in Chris Bosh zavladali ligi NBA. Goran Dragić verjetno vse od prihoda na Florido pred dobrimi petimi leti okoli sebe še ni imel tako kakovostnega kadra, nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste pa je pri 34 letih v zavidljivi formi.

Za ponedeljkovo odločilno zmago v paru z Indiana Pacersi (99:87) je prispeval 23 točk in jim dodal še pet skokov ter tri podaje v 35 minutah. Po tekmi ni bilo veliko časa za proslavljanje, kar je potrdil tudi eden izmed Miamijevih vzhajajočih zvezdnikov Bam Adebayo. Ta je napovedal, da bodo s soigralci proslavljali le dve uri in pol, nato pa misli že usmerili k najverjetnejšim spopadom z vodilno ekipo rednega dela sezone Milwaukee Bucks, ki za napredovanje v konferenčni polfinale potrebuje le še eno zmago nad moštvom Orlando Magic.

'Na igrišču moraš pustiti prav vse'

"Stoodstotno lahko prestavimo še v višjo prestavo," je dejal Adebayo. "To velja za vse tukaj. V naslednjem paru bo morda drugače. Lahko bi se zgodilo, da bomo potrebovali drugačno taktiko,"je dodal strelec 14 točk, ki je zbral tudi kar 19 skokov za pete nosilce, ki so Pacerse presenetljivo odpravili s 4:0 v zmagah. Dragić je v šestih poskusih z Miamijem le enkrat napredoval v drugi krog končnice, in sicer leta 2016.

"Končnica je nepredvidljiva in nikoli ne veš, kako se bo razpletlo. Iz vsega skupaj sem se naučil to, da moraš na igrišču pustiti prav vse," je dodal Adebayo, ki mu je v naslednji krog končnice uspelo napredovati prvič v karieri.

Spoelstro je po obračunu veselil tudi pogled na klop, saj so člani Vročice (roko na srce precej oslabljene) rezerviste iz Indianapolisa po točkah zasenčili s kar 38:3. Dragić se je izkazal z nekaj ključnimi koši, a v zadnji četrtini večjega povratka Pacersom ni uspelo uprizoriti ter se brez zmage poslovili od letošnje končnice. Miami se je v zadnjih tednih izkazal tudi kot zelo raznovrstno moštvo, saj je po rekordu franšize in 124 točkah na tretji tekmi proti Pacersom tokrat tekmo dobila obramba.

Oladipo: Zmagali so na štiri različne načine

"Odigrali so štiri izvrstne tekme in zmagali na štiri različne načine," je priznal tudi zvezdnik Indiane Victor Oladipo. Nekaj skrbi povzroča zgolj zdravstveno stanje Jimmyja Butlerja, ki je že v prvi četrtini zapustil igrišče s poškodbo leve rame. V drugem polčasu je odigral nekaj minut in zbral skromnih šest točk, čeprav se njegova načetost v obrambi ni niti malo poznala.

"Upal sem (pred tekmo, op. a.), da se bo ohladilo, a se ni. A v redu bom. Skupaj s soigralci se bomo tudi vnaprej imeli izvrstno," je dejal Butler. "V njegovem življenjepisu je že veliko primerov, ko je igral z različnimi poškodbami, njegova čvrstost ne bo nikoli pod vprašajem,"ga je pohvalil Spoelstra. "V drugem polčasu nam je dal nekaj res tekmovalnih minut in preprosto stisnil je zobe."