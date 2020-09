Finale vzhodne konference prvič v zgodovini brez prvih dveh, zato pa je tu Dragićev Miami

Precej več dela in energije je potreboval Boston. Philadelphio je premagal s 4:0, odločitev proti Torontu pa je padla šele na odločilni sedmi tekmi. Za Boston bo to tretji konferenčni finale v zadnjih štirih sezonah, Miami pa je tako daleč nazadnje prišel 2014. Ekipi sta se v tej sezoni srečali trikrat, dva dvoboja so dobili Celtics, oba pred prekinitvijo zaradi koronske pandemije, enega v Orlandu pa Heat. Strokovnjaki napovedujejo zanimiv in izenačen polfinale oziroma konferenčni finale, prednost pa dajejo Bostonu, čeprav ugotavljajo, da bodo košarkarji Miamija vsaj na začetku serije bolj sveži in spočiti, hkrati pa imajo daljšo klop oz. širši nabor igralcev. V končnici so ključni igralci Bostona na parketu preživeli precej več časa. Za primerjavo: Kemba Walker 413 minut - Goran Dragić312 minut, Marcus Smart419 - Tyler Herro291, Jaylen Brown426 - Duncan Robinson 237,Jayson Tatum433 - Jimmy Butler 318, Daniel Theis304 - Bam Adebayo318. Eden od ključnih trenutkov je lahko povratek Gordona Haywardav ekipo Bostona. Krilni igralec, ki je imel na dveh letošnjih tekmah proti Miamiju povprečje 22 točk in osem skokov, si je na prvi tekmi končnice poškodoval gleženj, zdravniki pa so mu predpisali od štiri do šest tednov mirovanja. Vmes je zapustil mehurček v Orlandu, k soigralcem pa se je vrnil pred sedmo tekmo s Torontom. Poleg Jimmyja Butlerja, ki ima v končnici povprečje 23 točk na tekmo, proti Milwaukeeju pa se je izkazal tudi v obrambnih nalogah proti MVP rednega dela Giannisu Antetokounmpu, je med ključnimi igralci tudi Goran Dragić, ki ima za seboj eno najboljših sezon v ligi NBA.

Goran Dragić, ki se mu po sezoni izteče petletna pogodba z Miamijem, je v končnici svojo igro dvignil na novo raven. Ima povprečje 21,1 točke, 4,7 podaje in 4,4 skokov.