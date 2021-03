Indiana po podaljšku boljša od Miamija

Potem ko je Indiana na zadnji tekmi Miami razbila za kar 27 točk (137:110), smo tokrat spremljali bistveno bolj izenačen obračun. Gostje so bili na Floridi v zadnjih minutah rednega dela v boljšem položaju, dve minuti do konca so vodili za šest, a je Erik Spoelstra z nekaj odlično narisanimi akcijami, ki so jih njegovi varovanci znali izkoristiti, poskrbel za podaljšek.

Pri Miamiju so tekmo z Indiano sicer začeli Kendrick Nunn, Duncan Robinson, Jimmy Butler, Kelly Olynyk in Bam Adebayo. Goran Dragić je bil sprva – kot smo že vajeni – na klopi, na igrišče pa v nadaljevanju zaradi lažje poškodbe hrbta sploh ni vstopil. Vrnil naj bi se že 24. marca, ko se bo Miami pomeril s Phoenixom.

V vrstah vročice je bil najbolj razpoložen centerBam Adebayo z 29 točkami, desetimi skoki, tremi blokadami in dvema ukradenima žogama ter asistencama. Ko je bil na parketu, je Miami tekmo dobival za 22. Povsem drugačno statistiko je imel Butler, v čigar prisotnosti je bil Miami slabši za 15 točk, kljub temu pa je veliki prijatelj Gorana Dragića vpisal 21 točk in kar 15 skokov. Velja omeniti še 13 točk Robinsona in 11 Tylerja Herroja.

Na drugi strani smo zopet videli sijajno kolektivno predstavo košarkarjev Indiane, pri kateri nihče ni presegel mejo 20 točk, kar sedem pa jih je doseglo dvomestno število. Od tega največ, 17 Domantas Sabonis, ki pa v samem zaključku tekme ni sodeloval zaradi šestih osebnih napak. Litovec je imel tudi 11 skokov in tri ukradene žoge. Prvi center ekipe Myles Turner je dosegel točko manj od Sabonisa, ob tem pobral šest odbitih žog in podelil pet blokad. 15 točk sta vpisala Holiday in Doug McDermott, 13 jih je imel LeVert, po 12 pa Brogdon in T.J. McConnell.