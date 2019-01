Miami iz Atlante 'pospremili' z visokim porazom

Košarkarji Atlante so na devetintridesetih tekmah v tej sezoni zmagali le dvanajstkrat, a tri od teh zmag so dosegli proti Miamiju, zmagali so s 106:82. Atlanta, ki je s tem prekinila niz treh porazov, je na dvanajstem mestu na vzhodu in daleč od pozicij, ki vodijo v končnico, Miami pa je znova na 50-odstotnem izkupičku in šestem mestu na vzhodu oziroma prvem v jugovzhodni skupini.

Ob odsotnosti Gorana Dragića, ki mora zaradi poškodbe kolena počivati še vsaj en mesec, je bil najboljši strelec Miamija Derrick Jones s 14 točkami. Dwyane Wade jih je dosegel enajst, Hassan Whiteside pa je v dvajsetih minutah na parketu zmogel vsega dve točki in štiri skoke. Miami bo naslednjo tekmo igral v sredo doma proti vodilni ekipi zahoda Denverju, Dallas Mavericks pa bodo nastopili dan prej doma proti Los Angeles Lakers.

Izidi:

Atlanta Hawks - Miami Heat 106:82

Chicago Bulls - Brooklyn Nets 100:117

Minnesota Timberwolves - Los Angeles Lakers 108:86

LA Clippers - Orlando Magic 106:96

Oklahoma City Thunder - Washington Wizards 98:116

Toronto Raptors - Indiana Pacers 121:105

Phoenix Suns - Charlotte Hornets 113:119