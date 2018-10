Miami izgubil še tretjič zapored, Dragiću majhna minutaža

Miami je ob polčasu še vodil, nato pa so gostitelji največjo razliko naredili v tretji četrtini (38:25). V ameriški prestolnici je slovenski košarkar Goran Dragić za poražene goste v 17 minutah zbral devet točk (met za dve 3:6, za tri 1:2), pet podaj, dve ukradeni žogi in po en skok in izgubljeno žogo. Justise Winslowin Yante Maten sta dosegla po 17 točk za vročico, pri zmagovalcih pa je največ točk dosegel Bradley Beal (20).

Uvodni tekmi pred novo sezono je Miami prav tako izgubil, klonil je na gostovanjih v San Antoniu in Charlottu, do prve tekme rednega dela 17. oktobra v Orlandu pa ga čakajo še pripravljalne tekme z Orlandom, New Orleansom in Atlanto.

Izid:

Washington Wizards - Miami Heat 121:114