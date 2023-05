Miami na krilih Butlerja prek Bostona do velikega finala z Denverjem

Košarkarji Miamija so si priigrali prednost s 3:0 v zmagah, nato pa so izgubili tri zaporedne tekme proti Bostonu in Keltom dopustili izenačenje.

Na odločilni tekmi pa je ekipa okrog zvezdnika Jimmyja Butlerja, ki je tokrat dosegel 28 točk, slavila zanesljivo zmago in se prebila v finale.

Liga NBA, končnica, vzhodna konferenca, finale, sedma tekma, izid:

Boston Celtics - Miami Heat 84:103

(Miami se je uvrstil naprej s 4:3 v zmagah);

* Opomba: moštva v končnici igrajo na štiri zmage.