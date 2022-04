Miami napredoval v drugi krog končnice

Victor Oladipo in Bam Adebayo sta skupaj dosegla 43 točk za zmago košarkarjev moštva Miami Heat nad Atlanto Hawksi s 97:94, s tem pa se je Miami s 4:1 v zmagah uvrstil v drugi krog končnice severnoameriške lige NBA. Miami, ki je igral brez zvezdnikov Jimmyja Butlerja in Kyleja Lowryja, se bo v polfinalu v vzhodnem delu lige pomeril z zmagovalcem obračuna med Philadelphio in Torontom.

V Memphisu so domači Grizzliesi Minnesoto Timberwolvese premagali s 111:109 in povedli s 3:2 v dvoboju, prav tak pa je izid med Phoenix Sunsi in New Orleans Pelicansi. Prvi favoriti glede na redni del sezone so doma v Phoenixu zmagali s 112:97 in bodo, če bodo slavili še enkrat, v naslednjem krogu igrali z Dallas Mavericksi Luke Dončića ali ekipo Utah Jazz. Mavericksi v tej seriji vodijo s 3:2 po zadnji zmagi v Dallasu, šesta tekma je na sporedu v Utahu.