Miami ni našel pravega odgovora za izjemnega Nikolo Jokića

Srbski as Nikola Jokić je s 30 točkami, 11 skoki in 14 podajami vodil Denver Nuggetse, za katere slovenski reprezentant Vlatko Čančar zaradi poškodbe še vedno ne igra, do zmage nad Miami Heatom s 135:122.

Za Clevelandom so drugi na vzhodnem delu lige Boston Celtics, ki so Brooklyn Nets s 108:104 ugnali po podaljšku. Igralci Oklahome City Thunder so nadigrali Houston Rockets s 126:107 in imajo ob osmih zmagah in porazu enak izkupiček na čelu vzhodnega dela lige kot Phoenix. Eno zmago manj imajo po drugem porazu košarkarji Golden State.