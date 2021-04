Miami ob 13 točkah Dragića zanesljiv proti Clevelandu

Poleg Bama Adebaya inDuncana Robinsona, ki je zadel šest od devetih metov za tri točke, sta bila odlična tudiTrevor Ariza (15 točk, met za tri 4/8) in Jimmy Butler, ki je prav tako dosegel 15 točk, ob tem pa dodal še 11 asistenc in šest skokov. Rezervno enoto vročice je tudi tokrat v svojem slogu vodilGoran Dragić, ki je razigraval soigralce in ob tem poskrbel, da si je lepo napolnil tudi svojo statistiko.

Slovenski zmaj je tekmo končal s 13 točkami, ob temu iz igre 5/10, za tri 3/6, in štirih asistencah ter dveh skokih. Poleg njega se je s klopi izkazal tudi nedavni prišlek Nemanja Bjelica z 10 točkami, sedmimi skoki in petimi podajami.