Miami po podaljšku klonil proti Golden Statu

Vročica je imela dobrih pet minut pred koncem še devet točk naskoka, a je dopustila izenačenje, ko je po podaji prvega zvezdnika bojevnikov Stephena Curryja zadel Kent Bazemore, Jimmy Butler pa je nato zgrešil met za zmago. To se je Miamiju maščevalo, saj je podaljšek pripadel gostiteljem s 15:7, Vročica pa je doživela še tretji zaporedni poraz. Prvi strelec domače ekipe je bil Bazemore s 26 točkami, Curry jih je k zmagi dodal 25, Andrew Wiggins in Kelly Oubre mlajši pa vsak po 23, pri Miamiju pa je Bam Adebayo dosegel 24 točk.

Denver Nuggets, katerih član je slovenski košarkarVlatko Čančar, so tokrat gostovali pri Washington Wizards in kljub prednosti kar 20 točk v uvodni četrtini na koncu izgubili s 128:130. Bradley Beal je desetinko pred koncem zadel dva prosta meta in za domače zapečatil tretjo zaporedno zmago. To je bilo prvič po decembru 2018, da je Washington slavil trikrat zaporedoma. Davis Bertans je dosegel zase rekordnih devet trojk in skupno 35 točk, Beal je končal pri 25 točkah in desetih podajah, Russell Westbrook pa je z 12 točkami, 13 skoki in 12 podajami dosegel trojni dvojček.Jamal Murrayje bil prvi strelec za zlata zrna s 35 točkami, Nikola Jokić jih je dodal 33, Čančar pa tokrat po odločitvi trenerja ni stopil na parket. "Imeli smo 20 točk prednosti," je po tekmi z glavo zmajeval Jokić, "enostavno nismo igrali obrambe. Tega si ne smemo več privoščiti."

Izidi:

Orlando Magic - New York Knicks 107:89

Boston Celtics - Atlanta Hawks 114:122

Philadelphia 76ers- Houston Rockets 118:113

Washington Wizards - Denver Nuggets 130:128

(Vlatko Čančar: ni igral za Denver)

Minnesota Timberwolves -Indiana Pacers 128:134 (podaljšek)

Chicago Bulls - Detroit Pistons 105:102

New Orleans Pelicans - Portland Trail Blazers 124:126

Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder 122:113

Golden State Warriors - Miami Heat 120:112 (podaljšek)

(Goran Dragić: zaradi poškodbe ni igral za Miami)

LA Clippers - Utah Jazz 96:114