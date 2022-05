Miami po zaslugi izjemnega Butlerja izenačil serijo

Košarkarji Miamija so davi v šesti tekmi finala vzhodne konference severnoameriške košarkarske lige NBA v Bostonu ugnali domače Celticse s 111:103 in izsilili sedmo odločilno tekmo na domačem parketu. Ključni košarkar za zmago Miamija je bil Jimmy Butler z neverjetnimi 47 točkami, devetimi skoki osmimi podajami in štirimi ukradenimi žogami.

Še pet minut pred koncem tekme je Boston vodil s 97:94, a je bila ekipa iz Floride v ključnih trenutkih v dvorani TD Garden bolj zbrana in si priborila zmago. Samo v zadnjih dveh minutah je Jimmy Butler dosegel sedem točk in podajo. "Ekipa verjame vame, tudi trenerji in to mi daje veliko samozavest, da enostavno lahko grem na parket in igram košarko," je po tekmi dejal Butler, za katerega je ESPN poročal, da je dosegel najboljšo statistiko v zgodovini v končnici lige NBA. Drugi najboljši posameznik Vročice je bil Kyle Lowry, ki je 18 košem dodal 10 asistenc. Pri Bostonu, ki je tako zapravil prvo zaključno žogico, je bil s 30 koši najbolj učinkovit Jayson Tatum s 30 točkami, Derrick White je dosegel 22 tok, Jaylen Brown pa 20. O drugem potniku v veliki finale bo tako odločala sedma tekma, ki bo v floridski FTX Areni odigrana v nedeljo. Domači teren sicer v tem dvoboju nikakor ne bo prednost. V šestih dvobojih letošnjega konferenčnega finala sta ekipi doma zmagali le po enkrat in dvakrat v gosteh. Zmagovalec se bo v finalu pomeril z Golden State Warriors, ki so v petek na zahodu izločili Dallas Mavericks z Luko Dončićem. PREBERI ŠE Dončićevih 28 točk premalo za razigrani Golden State Miami je v velikem finalu lige NBA nazadnje igral pred dvema letoma, ko so se naslova veselili Los Angeles Lakersi, Boston pa leta 2010, ko je šel naslov prav tako v Los Angeles. Boston Celtics in Los Angeles Lakers so tudi rekorderji po številu naslovov v ligi NBA. Obe ekipi imata v svojih vitrinah 17 zmagovalnih pokalov. Izid, končnica, konferenčni finale: - vzhodna konferenca: Boston Celtics - Miami Heat 103:111 Izid v zmagah je izenačen na 3:3; igra se na štiri zmage.