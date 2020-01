Miami izenačil negativni rekord, Harden nezaustavljiv v Houstonu

Jimmy Butler je bil s 23 točkami prvi strelec Miamija, trener Erik Spoelstra seveda ni mogel mimo porazne zadnje četrtine:"Popolnoma so nas stisnili v kot, zaustavili so naš napad. Ta je bil katastrofalen, kot da bi imeli v glavah nekakšno blokado, storili smo neverjetno število napak in enostavno nismo bili niti senca ekipe z zadnjih tekem. Toda glavno delo je opravila obramba tekmecev, ki nas je prisilila v težke mete in zelo otežila organizacijo naše igre."

Ekipa Orlando Magic je doma premagala Miami Heat s 105:85 . Miami je na tretjem mestu na vzhodnem delu NBA in zaostaja za Milwaukeejem, ki je prvi v celotni ligi, ter Bostonom. Miami je s šestimi točkami v zadnji četrtini izenačil najslabši izkupiček v četrtini katerekoli ekipe v NBA v več kot dveh letih. Zadnji s takim dosežkom je bil Portland proti Torontu oktobra 2017. Miami je v zadnjem delu zadel le tri od 19 metov, mimo obroča je šlo vseh deset poskusov trojk, obenem pa so igralci izgubili še šest žog.

Zmage Bostona, Los Angelesa in Houstona

Boston je v domači dvorani s 109:106 odpravil najslabšo ekipo lige Atlanto, ki bi lahko tekmo potegnila vsaj v podaljšek, a je Daniel Theis blokiral poskus Traeja Younga za tri točke 2,7 sekunde pred koncem dvoboja.

Druga v ligi in prva na zahodnem delu je ekipa Los Angeles Lakers, ki je s 123:113 ugnala New Orleans Pelicanes. Anthony Davis je za zmagovite gostitelje proti svoji nekdanji ekipi ob 13 skokih zadel kar 46 točk, Danny Green jih je dodal 25, LeBron James pa 17 točk in 15 podaj.

James Harden je s 44 točkami in po 11 podajami ter skoki, svojim prvim trojnim dvojčkom v sezoni, vodil Houston Rockets do zmage nad Philadelphio 76ers s 118:108. Houston je na četrtem mestu na zahodnem delu NBA, mesto pred tokrat prostim Dallasom Luke Dončića. Clint Capela je za Houston vknjižil 30 točk in 14 skokov, Russell Westbrook pa 20 točk.