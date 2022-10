Miami potrdil, da Herro ostaja

"Tyler je vpliven večstranski igralec in veseli smo, da smo z njim podaljšali sodelovanje. Njegov napredek vsako leto je izjemen," je dejal predsednik vročice Pat Riley. Tyler Herro je v minuli sezoni v 56 od 66 nastopov prišel s klopi in si prislužil nagrado za najboljšega rezervista lige NBA. Imel je povprečje 20,7 točke, pet skokov in štiri podaje v 32,6 minute na igrišču.

Dvaindvajsetletni Američan je na naboru lige NBA leta 2019 zasedel 13. mesto.