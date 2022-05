Miami povedel v seriji proti Bostonu

Miami je zablestel v prvem delu in prvo četrtino dobil z 39:18, razlika pa je nato narasla celo na 46:20 in ob menjavi strani še vedno znašala +15. Taka je bila tudi po treh četrtinah, čeprav so se gostitelji vmes približali na deset točk. Tesno je postalo v končnici, ko so se gostitelji 2:40 minute pred koncem približali na 93:92, s serijo 7:0 pa so gostje spet lažje zadihali in Bostonu niso dovolili, da bi še drugič ogrozil zmago. "Zelo sem vesel. Na zadnjih nekaj tekmah nisem pokazal, kar zmorem, čeprav je ekipa odvisna od tega. Tokrat sem prevzel odgovornost in zmagali smo," je po tekmi dejal Bam Adebayo.

"Danes je pokazal svojo pravo igro. Igral je, kot igra Jimmy Butler, in storil, kar je bilo potrebno za zmago. Zanesljiv je bil v ključnih trenutkih, in to ne le z doseganjem košev, ampak je svoje storil tudi pri organizaciji igre, v obrambi. Ko smo ostali brez Butlerja, je stabiliziral igro. Danes je bil srce in duša naše ekipe," pa je košarkarja pohvalil trener Erik Spoelstra.