Miami prek 'kratkohlačnikov' iz New Yorka do tretje zaporedne zmage

Košarkarji Miami Heat, lanski finalisti severnoameriške poklicne košarkarske lige NBA, so prvič to sezono nanizali tri zaporedne zmage. Še drugič zaporedoma so porazili New York Knicks, tokrat z 98:96, in se povzpeli na deseto mesto vzhodne konference. Slovenski zvezdnik 'vročice' Goran Dragić zaradi poškodbe gležnja tudi tokrat ni stopil na parket.

Tekma na Floridi se je prevesila v izjemno napet zaključek, saj sta bili moštvi izenačeni na 94. točki, ko je Tyler Herro (15 točk) minuto pred koncem zadel z razdalje in 'vročico' popeljal v prednost. Jimmy Butler in Bam Adebayo, ki sta prispevala večino točk Miamija v drugem polčasu, pa sta poskrbela, da je zmaga ostala doma. Butler je obračun končal pri skupno 26 točkah ter z desetimi podajami in devetimi skoki le za malenkost zaostal za trojnim dvojčkom, Adebayo je zbral 19 točk, Kelly Olynyk pa 20. Košarkarje Miamija zdaj čaka sedem zaporednih gostovanj proti ekipam zahodne konference, ki jih bodo začeli v četrtek pri Houstonu. Šestkratni prvaki lige NBA so v derbiju zahodne konference San Antonio Spurs nadigrali s 114:91 za 13. zmago v sezoni. San Antonio ima zmago več kot Golden State. Za 'bojevnike' se je izkazal Stephen Curry, ki je zbral 32 točk, vključno s 16 v tretji četrtini. Spurs (14-11) so le 24 ur prej premagali Golden State. Trenerju KalifornijcevStevu Kerru ni zmanjkalo pohval na račun Curryja: "To je del njegove briljantnosti, vedno iz tekme v tekmo navdušuje tako, da to postane že kar nekaj samoumevnega." Košarkarji Utah Jazz ostajajo najbolj vroča zasedba letošnjega leta. Ekipa Jazz je s 122:108 spravila na kolena Boston Celtics. Za vodilno ekipo zahodne konference, ki je položaj najboljše ekipe lige NBA utrdila z razmerjem 20-5, je Donovan Mitchell zbral 36 točk. Mitchell je obrambi Bostona paral živce s šestimi trojkami, ekipi pa je pomagal tudi z devetimi asistencami in Utah je izenačil najboljši uvod v sezono v zgodovini tega kluba, ki še nima naslova prvaka lige NBA. "Mislim, da je naša največja odlika, da drug drugega ženemo k temu, da smo vedno boljši in se ne prenehamo boriti," je dejal Mitchell. Pri Bostonu je Jaylen Brown dosegel 33 točk. V Detroitu so igralci Brooklyn Nets vpisali še tretji poraz in proti ekipi Pistons izgubili s 111:122. Za 'mrežice' ni zaigral Kevin Durant, ki je v samoosamitvi. Igralec tekme je bil Jerami Grant z 32 točkami. New Orleans Pelicans so razglašeno zasedbo Houston Rockets odpravili s 130:101, zasedba Portland Trail Blazers pa je Orlando Magic ugnala s 106:97, medtem ko Sacramento Kings niso bili kos košarkarjem Philadelphie 76ers (111:119), ki z razmerjem (18-7) kraljujejo na vrhu vzhodne konference lige NBA. Joel Embiid je za Philadelphio zbral 25 točk, 17 skokov in šest podaj. Liga NBA, izidi:

Miami Heat – New York Knicks 98:96

(Goran Dragić zaradi poškodbe gležnja ni stopil na parket.)

Detroit Pistons – Brooklyn Nets 122:111

New Orleans Pelicans – Houston Rockets 130:101

San Antonio Spurs – Golden State Warriors 91:114

Utah Jazz – Boston Celtics 122:108

Portland Trail Blazers – Orlando Magic 106:97

Sacramento Kings – Philadelphia 76ers 111:119