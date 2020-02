Miami še vedno išče recept za tekme v gosteh: Tako je že vso sezono

Poraz v olimpijskem mestu so na spletni strani dnevnika Miami Heraldoznačili za "enega najbolj frustrirajočih" v aktualni sezoni. Z neuspehom proti Sokolom se je končal Miamijev niz šestih gostujočih tekem, ki okoli premora zaradi tekme zvezd v Chicagu niso prinesle veliko veselja floridskemu taboru. Nezadovoljstvo v vrstah Vročice je bilo po zadnjem sodnikovem žvižgu v dvorani State Farm Arena več kot očitno. Trener Erik Spoelstra je novinarsko konferenco sklenil po vsega dveh vprašanjih, medtem ko sta Bam Adebayo in Jimmy Butler po poročanju spletne strani miamijskega časnika več minut strmela v uradni zapisnik.

Ta ni preveč odstopal od večine domačih tekem, ki so se za Miami v tej sezoni razpletle zmagovito, a povsem drugače je že lep čas na gostovanjih, kjer Vročica praviloma precej popusti. Predvsem v obrambi, ki je tokrat drugemu najboljšemu novincu minule sezone Traeju Youngudovolila rekorden večer s 50 točkami, od tega jih je 20 prispeval samo v zadnji četrtini.

Butler: Zmanjkuje mi rešitev

"Že vso sezono je tako. To se dogaja vso sezono. Mi preprosto ... Ne vem, brat. Zmanjkuje mi rešitev, ki bi vam jih lahko ponudil," je bil poklapan Butler. Tudi Goran Dragić ni imel svojega večera, njegova izgubljena žoga je omogočila lahko zabijanje Camu Reddishuza vodstvo Atlante s 126:124, ko je bilo do konca tekme še 31,6 sekunde. V prejšnjem napadu je novinec De'Andre Hunter z metom za tri točke izenačil na 124:124, John Collins pa je še nekaj sekund prej po samostojnem prodoru neoviran zabil.

"Mislim, da se na tekmi v celoti nismo branili tako, kot smo se o njej pogovarjali, kot smo govorili, da se bomo branili. Tako je že od začetka leta. Moramo se le izboljšati po obrambni plati. Doma nas je težko premagati, ker se branimo in tudi zadevamo. A v gosteh običajno pustimo obrambo nekje zadaj," je še dodal Butler, ki ni uspel preprečiti zmagovitega niza Sokolov (10:0), ki je odločil tekmo pred 17.356 glasnimi navijači v Georgii.

Tri izgubljene žoge v zadnjih 63 sekundah

"Področja, na katerih se moramo povsem jasno izboljšati, so osebne napake. (Young, op. a.) je uspel ujeti tako neverjeten ritem,"se je jezil Spoelstra, čigar moštvo je Sokolom omogočilo kar 35 prostih metov in jim podarilo 15 žog, od tega kar tri v zadnjih 63 sekundah.

To je bil peti poraz na zadnjih šestih tekmah za Vročico, vse so bile kot že rečeno na sporedu v gosteh (skupno 13 zmag in 17 porazov), kjer so Dragić in soigralci le bleda senca nepremagljivega Miamija iz domače dvorane AmericanAirlines Arena (izkupiček 22-3). Izboljšanja ni prinesla niti odmevna zimska okrepitev Jae Crowder, ki je po menjavi igralcev med Miamijem in Memphis Grizzliesi debitiral ob februarskem porazu s Portland Trail Blazersi. Tokrat je dosegel 14 točk in vknjižil tretji poraz na četrti tekmi s floridskim moštvom.

Crowder: Imamo dovolj strelcev v slačilnici

"To imamo v svoji mislih," je o težavah na gostujočih tekmah povedal Crowder. "Moramo se osredotočiti na zaključevanje tekem in to moramo, jasno, storiti v obrambi. Čutim, da imamo dovolj strelcev v slačilnici, a moramo najti način, da v obrambnem smislu pridemo na isto valovno dolžino."

Predstava Adebaya, ki se je minuli konec tedna mudil na svoji prvi tekmi zvezd, je po drugi strani dobra novica za Miami. Z 28 točkami, 19 skoki in 7 podajami je bil prva violina ekipe, a to ni bilo dovolj za preprečitev poraza, po katerem je Miami ostal na četrtem mestu vzhodne konference z enakim številom zmag, a enim porazom manj od petouvrščenih Philadelphia 76ersov. Zaradi poškodb je moral Spoelstra veliko rotirati, tokrat je tekmo začela že deseta različna začetna postava, potem ko je spet počival Meyers Leonard. Ta je vseh 49 tekem, ki jih je odigral v tej sezoni, začel v prvi postavi, "novinca" Crowder in Andre Iguodalapa sta ob Adebayu, Butlerju in Dragiću tako morala odigrati odločilne napade, po katerih je Miami moral priznati poraz še dvajsetič v sezoni.

Vrhunci tekme Atlanta Hawks ‒ Miami Heat: