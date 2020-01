Miami slavil na zahtevnem gostovanju, Dallas v končnici zapravil zmago

Dončiću je do novega trojnega dvojčka zmanjkal en skok: prispeval je 27 točk, deset asistenc in devet skokov.

Dallas dolgo vodil, a zadnjo besedo je imel Jokić Luka Dončić je igral 37 minut in ob metu iz igre 11-24 dosegel 27 točk, deset asistenc in devet skokov ter izgubil šest žog. Nikola Jokić je na drugi strani v 31 minutah zbral 33 točk, sedem podaj in šest skokov. Srbski center je bil najbolj zaslužen za zmago svoje ekipe, saj je slabih osem sekund pred koncem dosegel odločilni koš za dve točki, s katerim je postavil rezultat srečanja. Teličkom je do konca sicer ostalo dovolj časa za konkreten napad, a si nihče od domačih ni upal prevzeti odgovornosti v svoje roke. Dončića sta pokrila dva nasprotna košarkarja, 20-letnik pa je nato z lepo podajo našel Doriana Finney-Smitha , ki pa se ni odločil za met in je tako zapravil zadnjo možnost za zmago. Vlatko Čančar pri gostih ni dobil priložnosti za igro.

Dallasu se je poznala odsotnost Kristapsa Porzingisa. S 16 točkami in osmimi skoki se je sicer izkazalDwight Powell, a tudi to ni bilo dovolj. Omeniti velja še Tima Hardawaya mlajšega, ki je dodal 15 točk.

Dallas - Denver

V dvoboju presenečenj sezone boljša Vročica

Miami pa je precej zanesljivo odpravil Indiano, pri čemer je svoj delež s klopi prispeval tudi Goran Dragić. V 27 minutah je v statistiko vpisal 15 točk, štiri podaje ter skok in ukradeno žogo. Z 19 točkami je bil najučinkovitejši rezervist Tyler Herro, medtem ko sta jih po 18 prispevala Bam Adebayoin Derrick Jones mlajši.



Pri Indiani je blestel Domantas Sabonis (27 točk, 14 skokov, šest asistenc), a Litovec ni dobil zadostne pomoči s strani soigralcev. Videti je bilo, da domačinom manjkata prva igralca na branilskih položajih Victor Oladipo in Malcolm Brogdon. Brata Holiday Aaronin Justin sta dodala po 14 točk, eno manj je vpisal še Jeremy Lamb. Zatajil je predvsem prvi center Myles Turner, ki ga je povsem nadigral razpoloženi Miamijev Adebayo. 23-letnik je zmogel vsega devet točk in pet skokov.

Indiana - Miami



Srnjaki zanesljivi

V noči na četrtek je bilo poleg Miamija in Dallasa na delu še kar nekaj ekip. Trenutno najboljše moštvo lige Milwaukee Bucks je slavilo pri lanskih prvakih zahodne konference Golden State Warriorsih (98:107). Bojevniki so vodili le v prvi četrtini, nato pa so pobudo prevzeli Giannis Antetokounmpo in soigralci. Prvi kandidat za naziv MVP je vknjižil 30 točk in 13 skokov. Khris Middleton se je izkazal z 21, imel pa je tudi sedem pobranih žog in šest asistenc.

Young in Harden za zgodovino

Atlanta Hawksi so gostili Houston Rocketse. Rakete so pričakovano slavile (122:115), pod zgodovinski dosežek pa sta se podpisali prvi imeni obeh moštev. Traeju Youngu(42 točk, 13 skokov, deset asistenc) in Jamesu Hardnu (41 točk, deset skokov ter asistenc) je namreč uspelo zabeleži trojnega dvojčka z vsaj 40 točkami, kar se je zgodilo sploh prvič. Pri Teksačanih pa ne gre prezreti še Clinta Capele. Švicarski center je zbral 22 točk in prav toliko odbitih žog.