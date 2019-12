Miami tudi tokrat brez Dragića do zmage nad Atlanto po podaljšku

Da bo to vse prej kot lahek dvoboj za košarkarje Miamija, je pokazala že uvodna četrtina v American Airlines Areni, ki so jo gostje iz zvezne države Georgia kljub dobri igri dvojca De'Andre Hunter - Trae Young izgubili s šestimi točkami razlike (30:36).



Vročica je imela tokrat ob vnovični odsotnosti poškodovanega slovenskega organizatorja igre Gorana Dragića štiri izredno razpoložene košarkarje, ki so presegli mejo doseženih 20 točk. Največ jih je dosegel Kendrick Nunn, ki se je ustavil pri številki 36, toda potrebno je predvsem izpostaviti trojna dvojčka Bama Adebaya in Jimmyja Butlerja. Prvi je 30 točkam dodal še po 11 skokov in podaj, medtem ko je drugi ob 20 točkah zbral še 18 skokov in 10 podaj, kar je bilo bržkone odločilno za 18. zmago v sezoni zasedbe Erica Spoelstre.