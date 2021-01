Miami tudi tokrat brez Dragića poražen proti Philadelphii

Slovenski zvezdnik Goran Dragić je še naprej na stranskem tiru zaradi strogih protokolov lige NBA v boju s pandemijo novega koronavirusa. Poleg 34-letnega Ljubljančana je na seznamu manjkajočih še osem ostalih košarkarjev, na katere Erik Spoelstra ta čas ne more računati.

Z osmimi preostalimi igralci se je Miami (4-6) z močno Philadelphio (9-4) dobro kosal nekaj več kot četrtino, nato pa so 76ers pobegnili in si do polčasa nabrali prednost 15 točk. V nadaljevanju so mirno krmarili do zmage tudi brez običajnega prispevka Joela Embiida, ki se je ustavil pri vsega devetih točkah. Nadomestil ga je Shake Milton z 31 točkami, medtem ko je pri vročici 22 točk dosegel Duncan Robinson, 21 jih je dodal Gabe Vincent.

Tudi drugi slovenski košarkar,Vlatko Čančarza Denver Nuggets ni zaigral. Je pa zato Nikola Jokić znova prišel do trojnega dvojčka. Tekmo proti Golden Statu je sklenil s 23 točkami, 14 skoki in 10 podajami v slabih 36 minutah ter s tem pomagal Denverju do šeste zmage v ligi ter polovičnega izkupička po 12 tekmah. Bojevnikom, ki imajo isti izkupiček (6-6), ni pomagalo niti 35 točk in 11 podaj Stepha Curryja.