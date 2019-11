Dragićevih 18 točk za zmago Miamija nad Detroitom

Tokrat je 'vročica' v svoji American Airlines Areni že v prvih 24 minutah postavila stvari na svoje mesto in z odlično igro tako v obrambi kot v napadu povsem razorožila nebogljeni Detroit, za katerega je največ točk na tekmi dosegel Luke Kennard (22). Na drugi strani je bilo v četi trenerja Erika Spoelstre za igro v napadu razpoloženih kar pet košarkarjev, ki so dosegli dvomestno število točk. Nekdanji zlati kapetan slovenske košarkarske izbrane vrste Goran Dragić (18 točk, 6 podaj ter po en skok in ukradena žoga) je vnovič preudarno in v slogu prekaljenega asa vodil igro Miamija, ki kljub manjšemu padcu v zadnji četrtini niti v enem trenutku ni dovolil, da bi se mu Pistonsi približali na manj kot deset točk zaostanka.

Visokih +22 ob polčasu

V uvodnih 12 minutah sta gostujoči koš 'prerešetala' najboljša strelca 'vročice' Jimmy Butlerin Kendrick Nunn z 20 točkami, po 18 sta jih, kot že zapisano, prispevala Dragić in Bam Adebayo. Ko se je omenjenemu kvartetu v drugem polčasu priključil še kanadski reprezentančni center Kelly Olynyk je bil krog sklenjen. Slednji je v slabe pol ure igre prispeval 13 točk, pet podaj in tri skoke. Na odmor je Miami odšel z visoko prednostjo 22 točk (59:37), tudi v nadaljevanju pa se razmerje moči na parketu ni spremenilo. Dragić in druščina je brez večjih težav ohranjala priigrano prednost iz prvega polčasa, šele v zadnji četrtini je prišlo do manjšega padca zbranosti v napadu, kar so gostje z nekaj hitrimi protinapadi in posledično doseženimi tako imenovanimi lahkimi koši nekoliko ublažili poraz.

Končalo se je s 117:108 za Miami, ki je tako z izdatno pomočjo Gorana Dragića prišel do svoje sedme zmage v sezoni.

Liga NBA, izid:

Miami Heat - Detroit Pistons 117:108 (28:17, 31:20, 33:35, 25:36)

(Goran Dragić: 33 minut - 18 točk, 6 podaj, skok, ukradena žoga, met za tri točke: 3/8) za Miami).



