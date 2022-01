Miami ustavil vodilni Phoenix, poraz Milwaukeeja kljub 43 točkam Giannisa

Miami je znova igral brez svojega prvega igralca Jimmyja Butlerja , ki je na prisilnem počitku zaradi poškodovanega gležnja. A to ni predstavljalo ovire za 25. zmago moštva (izkupiček 25:15) v tej sezoni, s čimer zasedajo tretje mesto v vzhodni konferenci.

Gosti so na tekmi izenačili rekord moštva s kar 22 zadetimi meti za tri točke, zadeli so 50 odstotkov metov iz razdalje. Kar osem trojk je zadel Duncan Robinson , ki je bil s 27 točkami drugi strelec za Tylerjem Herrojem . Oba sta v igro vstopila s klopi. "Imamo veliko igralcev, ki lahko dosežejo točke, kar pomaga," je ocenil Robinson. "Zadevanje lahko postane kužno. Vsekakor je danes kroženje žoge postalo kužno," je dodal.

Miami nadzoroval celotno srečanje

Phoenix Suns, kljub porazu še vedno prvo moštvo lige (30:9), so bili v zaostanku od konca prve četrtine, luknja pa se je ob slabšem metu iz igre – le 38-odstotno uspešnem – do konca prvega polčasa še povečala in znašala velikih 21 točk. V drugem polčasu je Miami vseskozi nadzoroval potek srečanja.

Prvi strelec domačih je bil Devin Booker s 26 točkami. "Na tekmo so prišli izjemno sproščeni. Takšni ekipi ne smeš pustiti preveč samozavesti, preveč prostora, da dosežejo lahke koše in se razigrajo," je po tekmi dejal Booker.