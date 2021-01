Miami z Dragićem na čelu brez možnosti proti Torontu

Edino kanadsko moštvo v košarkarski ligi NBA se je tako Miamiju oddolžilo za poraz dva dni prej. Varovanci trenerja Nicka Nursa so bili večji del tekme veliko boljši nasprotnik - le sredi tretje četrtine, ko je Goranu Dragiću in druščini uspel delni izid 13:0, s katerim so izenačili izid na 61:61, je bilo krajše črno obdobje za domačo zasedbo.

Tokrat je odločila precej boljša igra v obrambi Toronta, čeprav je treba poudariti, da trener vročice Erik Spoelstra tudi tokrat ni mogel računati na kar štiri zelo pomembne igralce - prvega zvezdnika Jimmyja Butlerja in Averyja Bradleyja zaradi okužbe ter Tylerja Herra in Meyersa Leonarda zaradi poškodbe. Miami je imel že od uvodnega sodniškega meta velike težave v napadu, kar je botrovalo zgodnjemu visokemu vodstvu Kanadčanov (2:13). Do konca prve četrtine se razmerje moči v Amalie Areni v Tampi ni spremenilo, prednost Raptorsov se je še malce zvišala na +17 (37:20).

Preblisk sredi tretje četrtine ni bil dovolj

V drugih 12 minutah igre se Miamiju ni uspelo približati bližje kot na 14 točk zaostanka (42:56), kar je bila razlika tudi ob polčasu. Nato pa je v tretji četrtini prišlo do nekaj minut precej boljše igre letošnjih finalistov najmočnejše košarkarske lige na svetu, ki so predvsem na krilih boljše obrambe ter hitrih protinapadov in posledično doseženih lahkih košev uspeli izid izenačiti na že omenjenih 61:61. A to je bil le preblisk v vrstah Miamija, saj si je že na začetku zadnjega dela igre po nekaj izgubljenih žogah v napadu znova nabral dvomestni zaostanek, ki ga do konca srečanja ni več uspel znižati.