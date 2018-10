Miami z (manj razpoloženim) Dragićem vnovič poražen

Goran Dragić, ki je tudi na tekmi v Charlottu začel v prvi peterki, je iz igre metal 4:12, od tega je poskusil tudi z meti za tri, a žoga ni šla v koš (0:3). Ljubljančan je na parketu preživel 24 minut. Hassan Whiteside je v 27 minutah zbral 14 točk in 15 skokov, Kelly Olynyk je dosegel največ, in sicer 18 točk. Enako število točk kot Dragić je dosegel Rodney McGruder, ob enaki minutaži kot slovenski as. Pri Charlotte je bil v ospredju Kemba Walker z 18 točkami. Miami bo v pripravah odigral še štiri tekme, v gosteh pri Washingtonu, za konec priprav pa se bo doma pomeril z Orlandom, New Orleansom in Atlanto. Sezona v ligi NBA se bo začela 16. oktobra. Miami bo sezono odprl 17. novembra v gosteh pri floridskem tekmecu Orlandu.

Dallas z Luko Dončićem čakata naslednji tekmi predsezone proti Philadelphii. Uvodno tekmo nove sezone pa bo Dallas zaigral 18. oktobra proti Phoenixu, katerega glavni trener je nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov. Še drugi poraz v predsezoni proti ekipi Denver Nuggets (111:113) so doživeli košarkarji Los Angeles Lakers. Jezerniki so se poleti okrepili z enim najbolj znanih severnoameriških košarkarjev LeBronom Jamesom, ki se je po koncu sezone v Kalifornijo preselil iz Clevelanda.