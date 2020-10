Goran Dragić si je poškodoval tetivo stopalnega loka že na prvi tekmi velikega finala lige NBA in vse do šeste tekme ni več nastopil. Tudi za šesto tekmo vse do samega začetka ni bilo jasno, ali bo stopil na parket, vendar je nadlegoval trenerje, vse dokler mu niso dovolili, da zaigra. "Goran? Pa to je noro, nikakor ne bi smel, a je šel ven in igral. Ampak po prvi tekmi, ko se je poškodoval, sem zjutraj okrog 4.15 dobil sporočilo, v katerem me prosi, naj ne obupam nad njim, naj mu dam priložnost za borbo. Naslednji dan sem govoril s trenerji in so rekli, da za to ni možnosti. Potem nas je vse po vrsti rotil, da mu vseeno damo priložnost,"je dejal trener Erik Spoelstra.

"To jasno kaže njegov značaj, koliko želi dati ne le zaradi sebe, saj je eden najbolj odlikovanih igralcev v ligi, ampak za ekipo. Poseben človek je in sem počaščen, da sem ga lahko treniral in imel z njim ta poseben odnos. Šli smo skozi težke čase, ampak želeli smo uresničiti obljubo, ki smo mu jo dali, da bomo naredili ekipo za naslov prvaka. Vztrajal je z nami, bila je to hudičeva pot in za nami je izjemno leto,"je dejal trener Miamija. Štiriintridesetletni Ljubljančan je na parketu prebil 18 minut in 55 sekund, dosegel pa je pet točk, pet skokov in dve podaji. Zadel je dva od osmih metov iz igre, za tri točke pa je bil štirikrat nenatančen.