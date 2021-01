Spoelstra: Vsi so igrali s težkim srcem in veliko črnimi mislimi

To je bila šesta zmaga Bostona v sezoni (dva poraza) in četrti poraz (ob treh zmagah) za Miami. Moštvi sta si nazadnje nasproti stali v lanskem finalu vzhoda, v veliki finale so se po zmagi s 4:2 v seriji uvrstili košarkarji Miamija. Zaradi političnih napetosti je bila tekma pod vprašajem, Kelti so namreč resno razmišljali, da ne bi igrali v znak protesta proti zadnjim odločitvam v zvezi z Jamesom Blakom in šokantnim sredinim dogodkom, ko so privrženci predsednika ZDA Donalda Trumpa oboroženi vdrli v poslopje ameriškega kongresa v Washingtonu. A so nato vseeno igrali in dobili prvi dvoboj lanskih finalistov vzhoda to sezono.