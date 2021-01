Tretji zaporedni poraz Miamija, Dragić drugi strelec Vročice

Miami je dobro igral vse do zadnje četrtine, ko je zvezdniška trojka Netsov pokazala svoje kvalitete in ta zadnji del tekme dobila z delnim izidom 28:14 in slavila zmago 98:85. To je bil tretji zaporedni poraz Miamija, pri gostiteljih sta James Harden in Kevin Durant (13 skokov) vsak dosegla 20 točk, Kyrie Irving pa jih je dodal 16.

V zadnjem delu so Netsi naredili delno serijo 15:0, od tega jih je deset dosegel Harden in Miamiju ni več uspelo zmanjšati zaostanka."Vidim napredek, vidim. To je pravi pristop. V tem položaju se moramo osredotočati na našo ekipo in ne na rezultate. Seveda so vsi razočarani nad našim izkupičkom zmag, a sam vidim izboljšanje," je dejal trener Miamija Erik Spoelstra.

"Kot je dejal že trener, tudi sam vidim, da gremo v pravo smer. Ampak trenutno nam enostavno manjka preveč fantov. Zdaj gremo na šest zaporednih zmag, moramo jih osvojiti doma. Smo na dnu vzhodne konference in to ni prav. Zdaj moramo to popraviti,"pa je dejal prvi strelec Miamija Adebayo. Naslednjih šest tekem bo Miami igral doma, najprej pa bo v sredo gostil Denver. Potem ko je Čančar v Teksasu obiskal Dončića, ga zdaj čaka še obisk Dragića na Floridi.

Za Miami je Bam Adebayo dosegel 26 točk, deset skokov in pet podaj. Goran Dragić je tekmo za oslabljeno Vročico, kjer so znova manjkali Jimmy Butler, Avery Bradley, Tyler Herro, Meyers Leonardin Maurice Harkless (poškodbe), spet začel v prvi peterki in dosegel 21 točk (1/4 za dve, 6/9 za tri), ter dodal še šest skokov in pet podaj v 33 minutah igre. Miami je šele na 13. mestu vzhodne konference, s šestimi zmagami in desetimi porazi.