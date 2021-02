Washington po preobratu do zmage proti Miamiju

Nov poraz, že 14. to sezono (ob sedmih zmagah) so doživeli lanski finalisti lige NBA, košarkarji Miami Heat, ki so doma gostili Washington Wizards. Ti so na krilih Bradleyja Beala in njegovih 32 točk po zaostanku za 13 ob polčasu zrežirali preobrat in se veselili zmage s 103:100.

Slovenski zvezdnik Vročice Goran Dragić je odigral 28 minut, v tem času pa v statistiko vpisal deset točk, dva skoka, štiri podaje in ukradeno žogo. Ekipi se bosta med seboj spet pomerili v noči na soboto. Izidi:

Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers 111:118 Milwaukee Bucks - Indiana Pacers 130:110 Atlanta Hawks - Dallas Mavericks 116:122

(Luka Dončić: 27 točk, 14 podaj, 8 skokov, 2 ukr. žogi za Dallas) Cleveland Cavaliers -LA Clippers 99:121 Miami Heat -Washington Wizards 100:103

(Goran Dragić: 10 točk, 2 skoka, 4 podaje, ukr. žoga za Miami) Chicago Bulls - New York Knicks 103:107 Oklahoma City Thunder - Houston Rockets 104:87 San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves 111:108 New Orleans Pelicans - Phoenix Suns 123:101 Sacramento Kings - Boston Celtics 116:111 icon-expand