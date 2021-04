Phoenix za 20 točk premagal bledi Miami

Pri Phoenixu je z 19 točkami in 13 skoki izstopal center Deandre Ayton, kar šest košarkarjev pa je doseglo dvomestno število košev. Pri Phoenixu je bil z 18 točkami najbolj učinkovit Jimmy Butler,dodal je še osem podaj, z 11 točkami in 10 skoki pa je dvojnega dvojčka v statistiko vpisal tudi Bam Adebayo. Goran Dragić je v statistiko v 28 minutah igre vpisal 12 točk, šest skokov in štiri podaje (met iz igre 3/11, met za tri 0/7, prosti meti 6/8).

Miami kljub porazu ostaja na šestem mestu vzhoda, ki še neposredno vodi v letošnjo končnico, serija gostovanj pa se nadaljuje. Že danes Miami čaka gostovanje v Denverju, kjer se bo bodo pomerili z ekipo Vlatka Čančarja. Luka Dončić bo z Dallasom gostoval v Memphisu.