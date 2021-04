Dragić začel v prvi peterki, Vročico pa je 'ohladil' Chicago

Goran Dragić je dvoboj s Chicago Bullsi začel v prvi peterki, Miami pa ni mogel računati na poškodovana Kendricka Nunna in Tylerja Herra, že nekaj tekem je odsoten tudi Victor Oladipo. Miami je pred dnevi premagal Chicago s 106:101, tokrat pa so doživeli "blokado" v zadnji četrtini. Imeli so prednost 82:76 na koncu pa izgubili s 102:110.

Dragić je igral 35 minut in je zbral osem točk (met za tri 0/3, za dve 3/6, prosti meti 2/2), sedem podaj ter šest skokov. Pri Miamiju je bil prvi strelec Jimmy Butlers 33 točkami. Pri Chicagu sta bila dvojna dvojčka dosegla Nikola Vučević s 24 točkami in 11 skoki ter Daniel Theis s23 točkami in 12 skoki. Miami je na sedmem mestu na Vzhodu (32 zmag, 30 porazov).



Vlatko Čančar je pri Denverjevi zmagi (40. v sezoni) proti Memphisu s 120:96 igral štiri minute in dosegel dve točki (met za dve 1/1). Pri Denverju sta bila najboljša Michael Porter jr. z 31 točkami in Nikola Jokić, kije zbral 24 točk, 15 skokov in pet podaj.