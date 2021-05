Miami po zmagi v Bostonu uvrščen neposredno v končnico

Tyler Herro je dosegel 24 točk, Bam Adebayo in Duncan Robinson sta vsak k drugi zaporedni zmagi vročice nad Kelti dodala po 22 točk, Kendrick Nunn 18, Goran Dragić pa 17 (met 6/11 iz igre, 5/7 za tri točke), v statistiko pa je dodal še en skok, eno ukradeno žogo in dve podaji v 25 minutah igre. Dragić je s trojko 9:02 minute pred koncem poskrbel za pomembno prednost svoje ekipe (105:84). Zvezdnik Miamija Jimmy Butler je prispeval 13 točk, preden je zaradi poškodbe očesa izpustil drugi polčas.

"To nekaj pomeni. To kaže, da neposredna uvrstitev v končnico ni nekaj, kar nas ne zanima. To je vse, kar si želimo,"je po uspešni tekmi dejal trener Miamija Erik Spoelstra.

Prvi strelec Bostona, ki je izgubil še sedmo od zadnjih desetih tekem, a si je že zagotovil mesto v "top 10" za dodatne kvalifikacije, je bil Kemba Walker s 36 točkami. Jayson Tatum je zbral 33 točk, osem skokov in šest podaj. Miami bo v četrtek v domači dvorani gostil Philadelphio, proti kateri je januarja izgubil obe dosedanji tekmi.

Zmagali so tudi Denver Nuggetsi Vlatka Čančarja. S 117:112 so v gosteh premagali Charlotte Hornetse. Spet sta se izkazala Nikola Jokić in Michael Porter ml. s po 30 točkami, Čančar pa je odigral sedem minut tekme ter v tem času zgrešil en met za dve in enega za tri točke, v statistiko pa vpisal en skok. Zmaga za Denver pomeni, da v rednem delu ne more biti več slabši kot četrti v zahodni konferenci.