Tatum je Washingtonu nasul 51 točk

Na vrhu vzhodne konference košarkarske lige NBA je prišlo do menjave vodstva. Nova vodilna ekipa je s 30 zmagami in 17 porazi Miami Heat, ki je s 113:107 premagala Los Angeles Lakers kljub dvojnemu dvojčku LeBrona Jamesa s 33 točkami in 11 skoki.

icon-expand Joel Embiid FOTO: AP Joel Embiid je nadaljeval svoj vroč niz z dvojnim dvojčkom, saj so košarkarji Philadelphie 76ers premagali San Antonio Spurs s 115:109. Embiid je dosegel 38 točk, 12 skokov in šest podaj, s čimer je svoj niz s 25 točkami ali več podaljšal na 14 tekem. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Za najboljši strelski dosežek večera pa je poskrbel Jayson Tatum, ki je dosegel 51 točk, od tega 48 v prvih treh četrtinah. Njegov Boston je zmagal s 116:87 nad Washington Wizards. Izidi:

Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies 104:91

(Luka Dončić: 37 točk, 11 skokov, 9 podaj za Dallas) New York Knicks - LA Clippers 110:102 Washington Wizards - Boston Celtics 87:116 Miami Heat - Los Angeles Lakers 113:107 Orlando Magic - Chicago Bulls 114:95 Toronto Raptors - Portland Trail Blazers 105:114 Charlotte Hornets - Atlanta Hawks 91:113 San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers 109:115 Minnesota Timberwolves - Brooklyn Nets 136:125 Denver Nuggets - Detroit Pistons 117:111 Golden State Warriors - Utah Jazz 94:92