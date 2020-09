Blokada Adebaya odmeva v NBA: 'Najboljša akcija v zgodovini končnice'

Izjemno napet uvodni obračun konferenčnega finala vzhodne konference lige NBA med ekipama Boston Celtics in Miami Heat je poleg prvega strelca Miamija Gorana Dragića zaznamovala tudi poteza krilnega centra floridskega moštva Bama Adebaya. Ta je pomagal Miamiju potrditi zmago z izjemno blokado, ki jo je legendarni Earvin "Magic" Johnson že označil za "najboljšo obrambno akcijo v zgodovini končnice".

icon-expand Adebayo (št. 13) je visoko nad obročem pričakal Jaysona Tatuma (desno). FOTO: AP

Goran Dragić je z 29 točkami popeljal Miami Heat do zmage na prvi tekmi finala vzhodne konference severnoameriške košarkarske lige NBA proti favoriziranemu Bostonu s 117:114. Boston je vodil praktično vso tekmo, vendar je Miami z vztrajno igro držal priključek ter povedel, ko je bilo to najbolj pomembno. Boston je dobil prvo četrtino s 26:18, drugo je dobil Miami s 37:29, nato tretjo spet Boston z 28:16, četrto pa Miami s 35:23 in redni del tekme se je končal s 106:106. V uvodu podaljška so bolje začeli Kelti, vendar pa je Miami izkoristil priložnost za presenetljivo, vendar glede na borbo zasluženo zmago.

Junak večera je za Vročico postal Bam Adebayo, ki je uspešno blokiral poskus Jaysona Tatuma za novo izenačenje in z izjemno blokado poskrbel, da je Miami vpisal uvodno zmago. Razburljiv zaključek prve tekme finala Vzhoda v floridskem 'mehurčku':

Spoelstra: Moraš poskusiti z akcijami, ki se jih ne da pojasniti

"Ko tako dobro igraš, ko igraš na tako velikem tekmovanju, moraš poskusiti tudi z akcijami, ki se jih ne da pojasniti,"je po zmagi dejal trener Miamija Erik Spoelstra:"In to je bil Bam danes za nas." Miami je v zadnji četrtini zaostajal za 14 točk, slabo začel na uvodu v podaljšek, a na koncu prišel še do devete zmage v letošnji končnici ob le enem porazu. Dragić pa je k zmagi Miamija poleg 29 točk prispeval še sedem skokov in štiri podaje, Jae Crowderje dosegel 22 točk, Jimmy Butler20 in Adebayo 18. Čeprav je bil Butler tisti, ki je tekmo prevesil v podaljšek, pa je sam kot najljubši trenutek večera izpostavil Adebaya.

icon-link Statistika Gorana Dragića na prvi tekmi konferenčnega finala lige NBA. FOTO: Sofascore.com